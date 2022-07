LPI-J: Radfahrer hatte zu viel "getankt"

Weimar (ots) - Am Sonntagvormittag konnten Polizeibeamte die Ortstafel von Mellingen am Eingang zur Nachbargemeinde Taubach feststellen. Wahrscheinlich in der Nacht zum Sonntag wurde das Standrohr des Ortseingangsschildes abgebrochen. Der oder die Täter nahmen es in der Folge bis nach Taubach mit. Sie lehnten es an das dortige Ortseingangsschild und ließen es hier zurück. Da es vor Ort nicht wieder aufgestellt werden konnte, wird es bis zur abschließenden Reparatur bei ...

mehr