Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad aus PKW entwendet

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

In dem Zeitraum Dienstag, 06.06.2023, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 07.06.2023, 07:05 Uhr wurde in der Ludwig-Thoma-Straße ein PKW aufgebrochen. Bisher unbekannte Täter entwendeten aus dem Kofferraum des PKW ein Mountain-Bike der Marke Last. Zeugen, welche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 oder per Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell