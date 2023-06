Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beamten beleidigt

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwoch, 07.06.2023 gegen 15:15 Uhr wurde eine 40-jährige Frau aus Kaiserslautern in der Kanalstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn der Kontrolle verhielt sie sich äußerst unkooperativ und beleidigte in der Folge die eingesetzten Beamten.|wey

