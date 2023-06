Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Papiermülltonnen fangen Feuer

Kaiserslautern (ots)

Zwei Papiermülltonnen haben in der Basteigasse Feuer gefangen. In der Nacht zum Mittwoch wählten Zeugen den Notruf. Sie waren auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam geworden. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, dessen Ursache aktuell nicht feststeht. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat zwischen 1 und 2 Uhr Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

