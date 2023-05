Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Notentriegelung betätigt

Stuttgart (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der gestrigen Nacht (09.05.2023) die Notentriegelung einer S-Bahn in Richtung Vaihingen betätigt ohne hierfür einen erforderlichen Rechtfertigungsgrund zu besitzen. Bisherigen Informationen zufolge sollen die beiden bislang unbekannten Täter am gestrigen Tag gegen 23:45 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S3 vom Bad Cannstatter Bahnhof in Richtung Vaihingen gefahren sein. Am Stuttgarter Hauptbahnhof betätigten die Täter dann offenbar die Notentriegelung einer Türe, nachdem diese wohl schon verriegelt worden war. Anschließend sollen die Beiden aus der S-Bahn in Richtung der Klett-Passage geflüchtet sein, eine anschließende Fahndung der alarmierten Streifen der Bundespolizei verlief negativ. Bei den Unbekannten soll es sich um zwei Männer handeln, welche zur Tatzeit offenbar ein Getränk in der Hand hatten und einen E-Scooter mit sich führten. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Sachverhalt wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

