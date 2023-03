Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei bereitet sich auf das Derby vor und weist auf Verkehrsbehinderungen hin

Braunschweig (ots)

Braunschweig,

19.03.2023, 09.30-17.30 Uhr

Die Polizei Braunschweig trifft die finalen Vorbereitungen für einen sicheren Verlauf von An- und Abreiseverkehr und weist auf zu erwartende Verkehrsbeeinträchtigungen hin.

Am Sonntag wird es in der Zeit von 09.30-17.30 Uhr im Bereich der Hamburger Straße rund um das Eintracht Stadion sowie Am Schwarzen Berge und auf der Gifhorner Straße zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. Von etwa 10.30-16.30 Uhr wird die Hamburger Straße zwischen Am Schwarzen Berge und Siegfriedstraße in beiden Richtungen für den gesamten Individualverkehr gesperrt sein. Zeitlich begrenzte Halteverbote für die Parkstreifen entlang der Hamburger Straße zw. Rheingoldstraße und Am Schwarzen Berge wurden eingerichtet. Fahrzeughalter der abgestellten Fahrzeuge sind aufgefordert, ihre Fahrzeuge dort rechtzeitig zu entfernen. Personen, die im Bereich Schwarzer Berg wohnen, sollten zum Nachweis einer möglichen Durchfahrtberechtigung ihre Ausweisdokumente bereithalten. Darüber hinaus kann es im Bereich der Innenstadt bis zur Hamburger Straße im Rahmen des Anreiseverkehrs zeitweise zu Sperrungen kommen. Alle Personen, die nicht das Fußballspiel aufsuchen wollen, wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Um einen sicheren Transfer der Gästefans vom Bahnhof bis zum Stadion zu gewährleisten, wird zeitweise eine Sperrung der Ackerstraße eingerichtet, die von etwa 10.30-13.30 Uhr und von etwa 15.15-17.00 Uhr aufgebaut sein wird. Auch in diesem Bereich wurden an der Zufahrt zum Parkplatz Süd des Braunschweiger Hauptbahnhofs Halteverbote aufgestellt. Wir weisen darauf hin, dass die hier abgestellten Fahrzeuge rechtzeitig umgeparkt werden müssen. Die Bundespolizei empfiehlt, den Parkplatz Süd am Sonntag zu meiden und stattdessen die Parkmöglichkeiten auf der Ostseite zu nutzen. Aktuelle Hinweise werden am Sonntag auch über Verkehrsmeldungen gegeben.

Ergänzende Informationen, insbesondere zur An- und Abreise, sind auf unserer Homepage eingestellt:

https://www.pd-bs.polizei-nds.de/wir_ueber_uns/veranstaltungen/derby-braunschweig-hannover-116688.html

