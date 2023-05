Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Einsatzkräfte beworfen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am Bad Cannstatter Bahnhof haben vergangenen Mittwoch (03.05.2023) mehrere bislang unbekannte Täter Gegenstände in Richtung der vor Ort anwesenden Einsatzkräften der Bundespolizei geworfen. Aufgrund eines hohen Reiseaufkommens musste der Zugang zum Bad Cannstatter Bahnhof aus Richtung der Kegelenstraße (Wasenausgang) am Mittwoch gegen 23:00 Uhr zeitweise gesperrt werden. Bislang unbekannte Täter warfen daraufhin Gegenstände vom Vorplatz und dem angrenzenden Bahnsteig in Richtung der Einsatzkräfte, trafen diese jedoch nicht. Aufgrund der Vielzahl an Personen vor Ort konnten die Täter unerkannt entkommen, es werden jedoch aktuell verschiedene Spuren (wie Videoaufzeichungen), welche zur Ergreifung der Täter führen könnten, verfolgt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelnde Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

