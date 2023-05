Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 21-Jähriger verbrennt eigenes Hemd

Stuttgart (ots)

Ein junger Mann hat am vergangenen Samstag (06.05.2023) sein eigenes Hemd am Stuttgarter Hauptbahnhof angezündet. Der deutsche Staatsangehörige soll sich bisherigen Informationen zufolge in den frühen Morgenstunden zusammen mit seiner Begleitung am Bahnsteig 9/10 des Stuttgarter Hauptbahnhofes aufgehalten haben. Gegen 02:30 Uhr soll der 21-Jährige dann schließlich sein eigenes Hemd ausgezogen und es in Brand gesteckt haben. Anschließend setzte sich der im Landkreis Göppingen wohnhafte Mann offenbar auf eine Bank und betrachtete das brennende Kleidungsstück. Durch Zeugen alarmierte Mitarbeitende der Deutschen Bahn löschten das Feuer nach kurzer Zeit, das Hemd wurde jedoch trotzdem vollständig zerstört. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den 21 Jahre alten Mann noch vor Ort antreffen und ermittelt nun in dem vorliegenden Sachverhalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell