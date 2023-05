Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: In Zug randaliert und Widerstand geleistet

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 18-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (06.05.2023) zunächst in einem Regionalzug randaliert und sich anschließend den polizeilichen Maßnahmen widersetzt. Zunächst war der Regionalzug in Richtung Stuttgart aufgrund eines vorangegangenen Personenunfalls kurz vor dem Bad Cannstatter Bahnhof zum Stehen gekommen. Ein 18-jähriger Reisender begann daraufhin gegen 00:15 Uhr zusammen mit zwei Begleitern im Zug zu randalieren und ein Fenster aus der Verankerung zu reißen. Daraufhin wurden die drei Männer aus dem Zug zum Bad Cannstatter Bahnhof verbracht. Gegen diese Maßnahme widersetzte sich der 18 Jahre alte marokkanische Staatsangehörige und musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Während der Verbringung zur Dienststelle spuckte der Beschuldigte zudem mehrfach in Richtung der eingesetzten Polizeikräfte. Durch den Vorfall wurde ein Beamter am Knie verletzt, verblieb jedoch dienstfähig. Den im Landkreis Göppingen wohnhaften 18-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der gemeinschädlichen Sachbeschädigung.

