Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gleich zwei Einbruchdiebstähle

Rudolstadt (ots)

Unbekannte drangen vermutlich in der Nacht zum Dienstag gewaltsam über die Eingangstür in die Wohnung eines Wohnhauses in der Straße Am Saaldamm in Rudolstadt ein und durchsuchten die gesamte Wohnung. Die Einbrecher öffneten einen Tresor und entwendeten Bargeld. Ebenfalls vermutlich in der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in eine Firma in der Straße "An den Katzenlöchern" in Rudolstadt ein. Dort durchwühlten sie die Büroräume, öffneten einen Tresor und ließen Bargeld im fünfstelligen Bereich mitgehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell