LPI-SLF: Schwerer Verkehrsunfall mit getöteten Fußgängerin

Pößneck (ots) - Am Montag zwischen 1.00 Uhr und 7:00 Uhr brachen Unbekannte in das Kassenhäuschen vom Kletterwald in der Straße Schlettweiner Steig in Pößneck ein und ließen zwei Rettungsmesser sowie Bargeld aus der Kasse mitgehen. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 ...

mehr