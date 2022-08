Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrskontrollen zur Schulwegsicherheit

Saalfeld/Sonneberg (ots)

Zum Schuljahresbeginn führten Polizeibeamte zahlreiche Schwerpunktkontrollen vor Schulen innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Landespolizeiinspektion Saalfeld durch. Ziel war es, alle Verkehrsteilnehmer an ihre Verantwortung im Straßenverkehr zu erinnern und auf die Schulanfänger aufmerksam zu machen. Neben den allgemeinen Kontrollen erfolgten in insgesamt 88 Einsatzstunden Feststellungen zur Kindersicherung in den Fahrzeugen (Gurt, Kindersitze usw.). Außerdem nahmen die Beamten die Temposünder ins Visier. Obwohl viele Verkehrsteilnehmer rücksichtsvoll unterwegs waren, fuhren 80 Fahrzeug-Führer zu schnell durch die Kontrollstellen. 59 Verwarngelder und 21 Anzeigen waren das Resultat. Hinzu kamen 60 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten. Vor der Grundschule in der Alten Handelsstraße in Judenbach durchfuhren am ersten Schultag 280 Fahrzeuge die Kontrollstelle, wobei die Kontrollbeamten insgesamt 30 Geschwindigkeitsverstöße mit 22 Verwarngeldern und 8 Anzeigen feststellten. Obwohl an dieser Stelle 30 km/h zulässig sind, wurde der schnellste Fahrer mit 53 km/h gemessen.

