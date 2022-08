Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Friesau (ots)

Am Dienstag gegen 15:45 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit einem LKW von Oberlemnitz in Richtung Friesau. An der Kreuzung übersah der Fahrer einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Porsche. Durch die Kollision wurde dieser an einen ebenfalls an der Kreuzung wartenden Mitsubishi geschleudert. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zum Glück verletzte sich niemand.

