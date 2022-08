POL-NE: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Neuss (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (23.08.), gegen 00:10 Uhr, hatten Zeugen einen Brand vor zwei Altpapiercontainern an der Euskirchener Straße bemerkt. Als sich ein Zeuge näherte, konnte er zwei Mädchen dabei beobachten, wie sie Pappe auf das Feuer legten und anschließend in Richtung Blankenheimer Straße flüchteten. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. An den Metallcontainern waren in ...

