POL-NE: Tageswohnungseinbruch an der Bedburdycker Straße - Zeugen gesucht

Jüchen (ots)

Am Montag (22.08.), in der Zeit zwischen 10 Uhr und 19:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus an der Bedburdycker Straße in Jüchen. Sie gelangten nach ersten Erkenntnissen über das Aufhebeln der Hauseingangstür in die Räumlichkeiten und durchwühlten sie nach möglichem Stehlgut. Sie entwendeten unter anderem Schmuck, Goldmünzen und Bargeld sowie Elektronik und eine Bronze-Skulptur.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei empfiehlt eine mechanische Sicherung von Fenstern und Türen, damit "ungebetene Gäste" erst gar nicht ins Haus gelangen. Ergänzende Sicherheit bieten Einbruch- und Überfall-Meldeanlagen. Kostenlose Informationen erhalten Mieter und Eigentümer bei der Präventionsdienststelle der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0.

