Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nächtlicher Snack misslingt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gegen halb zwei am Freitagmorgen wurden sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei nach Hermsdorf alarmiert. Eine Heimbrandmeldeanlage hatte ausgelöst, der Verdacht eines Brandes war gegeben. Vor Ort konnte aber zum Glück nur eine Rauchentwicklung festgestellt werden, welche aus der Küche eines Wohnhauses am Bahnhof herrührte. Der 58-jährige Bewohner hatte ein Hungergefühl und machte sich Essen auf dem Herd warm. Dieses brannte jedoch an und ließ somit den Rauchmelder auslösen. Der Bewohner wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, Sachschaden ist nicht entstanden.

