BPOLI S: 38-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Stuttgart (ots) - Am Sonntagnachmittag (07.05.2023) gegen 14:30 Uhr belästigte ein 42-jähriger mutmaßlicher Täter gleich zwei Frauen in einem ICE in Richtung Stuttgart. Ersten Informationen zufolge berührte der 42-jährige deutsche Staatsangehörige die 27 und 41 Jahre alten Geschädigten offenbar jeweils unsittlich an ihrem Gesäß, als sie in Richtung Zugtoilette unterwegs waren. Den alarmierten Beamten der ...

mehr