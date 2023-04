POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Menden (ots) - Eine 58-Jährige aus Essen hat am Mittwochnachmittag, gegen 15:30 Uhr, in einem Café an der Hauptstraße randaliert. Die Essenerin betrat zunächst das Lokal und forderte von einer Angestellten einen gratis Kaffee. Als diese das verneinte, schlug die 58-Jährige mehrere Tassen und eine Porzellanfigur von der Ladentheke. Als die Frau daraufhin das Lokal verlassen wollte, hielt die Angestellte sie am Arm ...

