POL-PPWP: Brand in einem Hinterhof

Landkreis Kaiserslautern (ots) - Eine Frau aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg ist zu Wochenbeginn auf ein betrügerisches Gewinnversprechen hereingefallen. Wie die 37-Jährige am Dienstag bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie am Montag eine Benachrichtigung erhalten, in der ihr ein Geldgewinn in fünfstelliger Höhe in Aussicht gestellt wurde. Um den Betrag zu erhalten, sollte die Frau für angebliche ...

