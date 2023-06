Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf falsches Gewinnversprechen hereingefallen

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg ist zu Wochenbeginn auf ein betrügerisches Gewinnversprechen hereingefallen. Wie die 37-Jährige am Dienstag bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie am Montag eine Benachrichtigung erhalten, in der ihr ein Geldgewinn in fünfstelliger Höhe in Aussicht gestellt wurde.

Um den Betrag zu erhalten, sollte die Frau für angebliche Notarkosten Gebühren in Höhe von insgesamt 1.000 Euro bezahlen. Nachdem die 37-Jährige die geforderte Summe überwiesen hatte, wurde ihr mitgeteilt, dass der Gewinn sogar sechsstellig sei. Deshalb würden nun weitere Kosten in Höhe von 3.000 Euro anfallen.

Da die Frau mit der Bezahlung des zuerst geforderten Betrags bereits alle finanzielle Mittel ausgeschöpft hatte und ihr die Sache jetzt auch komisch vorkam, verweigerte sie die zweite Zahlung und wandte sich an die Polizei. Dort wurde die 37-Jährige darüber aufgeklärt, dass sie auf Betrüger hereingefallen ist. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Unsere Empfehlung: Auch wenn die Aussicht auf einen unverhofften Geldsegen noch so verlockend ist - bitte bleiben Sie misstrauisch bei solchen Versprechungen. Und spätestens, wenn Geldforderungen gestellt werden, sollten bei Ihnen alle Alarmsignale angehen! Bitte überweisen Sie kein Geld an Fremde, die Ihnen am Telefon irgendwelche "tollen Geschichten" erzählen und dann Geld von Ihnen haben möchten! |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell