POL-PPWP: Auffahrunfall: Motorradfahrer stürzt

Kaiserslautern (ots)

Auf der Bundesstraße 270 ist es am Dienstag im Bereich des Gelterswoog zu einem Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer wurde verletzt. Nach den aktuellen Ermittlungen wollte der 53-Jährige am Nachmittag in die Einfahrt eines Hotels abbiegen. Der nachfolgende Fahrer eines Lieferwagens bemerkte das Blinklicht am Motorrad zu spät und fuhr auf, so dass der Biker stürzte. Der 53-Jährige rutschte mit seinem Kraftrad etwa zehn Meter über die Fahrbahn. Der Mann trug Schürfwunden davon, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Sanitäter brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr alarmiert. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den entstandenen Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindesten 6.500 Euro. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell