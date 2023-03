Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen der Polizei (Haßloch und Deidesheim)

Haßloch (ots)

Am Dienstag, 07.03., führte die Polizei im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Haßloch insgesamt 3 Verkehrskontrollen durch.

Zunächst wurden von 09.30 bis 10.30 Verkehrsteilnehmer am Hubertuskreisel/Lachener Weg in Haßloch kontrolliert. Dabei konnten keine Verstöße der Verkehrsteilnehmer oder Mängel an den Fahrzeugen festgestellt werden.

Zwischen 11.00 und 12.00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte dann den Verkehr in der Appengasse in Deidesheim. Dort kam es zu einer Verwarnung wegen nicht angelegten Sicherheitsgurtes sowie zu zwei Anzeigen wegen Mobiltelefonnutzung während der Fahrt. Weiterhin wurde eine Kontrollaufforderung ausgestellt, weil ein Verkehrsteilnehmer Führerschein und Zulassungsbescheinigung Teil I nicht mitgeführt hatte.

Schließlich wurden die Verkehrsteilnehmer in Haßloch, Adam-Stegerwald-Straße, in der Zeit von 12.20 bis 13.30 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Es musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden, weil ein Verkehrsteilnehmer das Mobiltelefon während der Fahrt bediente.

Die Polizei zieht auf Grund der Tatsache, dass relativ wenige Verstöße festgestellt wurden, ein positives Fazit der Kontrollen.

