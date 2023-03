Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung - Geschädigter, sowie weitere Zeugen gesucht.

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 06.03.2023, gegen 09:50 Uhr kam es laut eines Zeugen auf dem Fußweg, entlang des Speyerbachs, zwischen der Martin-Luther-Straße und Landwehrstraße in Neustadt/Weinstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Hierbei wurde eine der Personen augenscheinlich verletzt und wies eine blutende Wunde auf. Der Geschädigte flüchtete im Anschluss fußläufig in Richtung Martin-Luther-Straße. Der Beschuldigte, sowie dessen männliche Begleitung flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte, sowie weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter der 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

