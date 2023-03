POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Audi-Fahrer unter dem Einfluss von THC kontrolliert

BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum vom 05.03.2023, 19:00 Uhr, bis 06.03.2023, 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Weingut in der Weinstraße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten die Hintertür des Anwesens auf. Dort entwendeten sie einen kleineren transportablen Tresor. Einen weiteren größeren Tresor konnten die Täter nicht aufbrechen. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ...

mehr