POL-PPWP: Wer hat am Montagabend etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Montagabend in der Innenstadt unterwegs waren und zwischen 21.55 und 22.30 Uhr Auseinandersetzungen in der Fruchthallstraße oder am Willy-Brandt-Platz beobachtet haben. Hinweise nehmen die beiden Kaiserslauterer Stadtinspektionen unter den Telefonnummer 0631 369-2150 oder -2250 entgegen.

Zwei Jugendliche, 16 und 17 Jahre alt, gaben bei der Polizei zu Protokoll, dass sie kurz vor 22 Uhr in der Fruchthallstraße von zwei Unbekannten angesprochen wurden. Sie wollten die Bauchtasche des 16-Jährigen haben. Als sich der Junge weigerte, rissen ihm die Täter die Tasche gewaltsam vom Körper.

Der Jugendliche und sein Begleiter flüchteten anschließend in einen nahegelegenen Supermarkt. Von dort konnten sie beobachteten, wie sich die beiden Täter zusammen mit weiteren Begleitpersonen entfernten. Nach einer Weile verließen auch die beiden Jungen den Supermarkt wieder und liefen in Richtung Willy-Brandt-Platz weiter.

Dort trafen sie allerdings erneut auf die Gruppe um die beiden unbekannten Täter und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei erlitten die beiden Jugendlichen Verletzungen. Ein Zeuge, der die Szene beobachtete, verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streife hatte sich die Gruppe mit den Tätern jedoch schon aus dem Staub gemacht.

Von ihnen ist lediglich bekannt, dass es sich um drei blonde und zwei dunkelhaarige Männer gehandelt haben soll. Alle hätten Deutsch gesprochen.

Von der ersten "Begegnung" mit den Haupttätern konnten die beiden Jugendlichen sagen, dass einer der Männer etwa 20 Jahre alt und ungefähr 1,60 Meter groß ist. Er soll kurze Haare haben, die an den Seiten kahlrasiert sind. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Hose und einem blauen T-Shirt. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Weitere Zeugenhinweise bitte an die oben angegebene Telefonnummer. |cri

