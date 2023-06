POL-PPWP: Fahrrad nach Hause geschoben

Kaiserslautern (ots) - Ein Autofahrer und ein E-Scooter-Fahrer sind sich am Montagabend in der Königstraße in die Quere gekommen. Der Rollerfahrer trug Verletzungen davon. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 19 Uhr zu dem Zusammenstoß, als die 58-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel Astra aus der Orffstraße kommend sich langsam über den dortigen Bürgersteig in Richtung Königstraße vortastete. Der ...

mehr