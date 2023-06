Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebstahl - Wer hat das Handy gestohlen?

Kaiserslautern (ots)

Einen Taschendiebstahl zeigte eine 24-jährige Frau am Montagmittag bei der Polizei an. Dort gab sie zu Protokoll, dass ihr Handy aus der Handtasche gestohlen wurde. Demnach besuchte sie gegen 12 Uhr ein Nagelstudio in der Mall. Während der Behandlung legte die junge Frau ihre Handtasche neben ihrem Stuhlbein ab. Als die Dame um 13:30 Uhr fertig war und zahlen wollte, stellte sie fest, dass das Smartphone weg war. Auch eine Absuche zusammen mit den Angestellten des Nagelstudios blieb ohne Erfolg. Nun bittet die Polizei um Mithilfe: Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 0631 369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

