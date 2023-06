POL-PPWP: Zigarettenkippe löst Mülleimer-Brand aus

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter sind zu Wochenbeginn in ein Lokal im Altstadt-Bereich eingestiegen. Der Einbruch fiel auf, nachdem Zeugen am Montagmorgen in der Erbsengasse einen aufgebrochenen Tresor fanden. Erste Ermittlungen führten die Polizeibeamten dann zu dem Lokal, das einen Hintereingang in der Unionstraße hat. Hier stellten die Beamten eine aufgehebelte Tür fest. Weitere Überprüfungen ergaben, dass ...

