Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Überholen Motorrad übersehen

Heiligenmoschel (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Schrecksekunde erlebte ein Motorradfahrer am späten Montagabend auf der L388 zwischen Heiligemoschel und Schneckenhausen. Gegen 21Uhr fuhr der 25-Jährige mit seiner KTM Super Duke in Richtung Schneckenhausen. Ihm kam dabei ein Bus entgegen. Einem dahinterfahrenden Pkw-Fahrer war der Omnibus wohl zu langsam, weswegen er zum Überholen ansetzte. Den Kradfahrer übersah er. Um den Zusammenstoß zu vermeiden, wich das Zweirad in Richtung Straßengraben aus. Die KTM kam von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Leitpfosten zusammen. Der Fahrer blieb hierbei aber zum Glück unverletzt. Der unbekannte Autofahrer blieb nicht stehen und fuhr davon. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Unfallflucht und bittet Passagiere des Linienbusses, die gegebenenfalls Hinweise auf den silbernen Pkw geben können, sich bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. Die ist unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu erreichen. |kfa

