POL-WAF: Telgte. Anweisungen missachtet und Widerstand geleistet

Weil er sich einem Platzverweis widersetzt und Polizisten angegriffen hat, ist ein 33-jähriger Mann am Freitag (01.07.2022) in Telgte in Gewahrsam genommen worden.

Polizisten sind gegen 16.45 Uhr in die Nähe des Rathauses am Baßfeld in Telgte gerufen worden, weil ihnen eine verdächtige Person gemeldet wurde. Vor Ort stellten die Beamten den beschriebenen Mann fest und sprachen ihn an. Auf Nachfrage konnte er keinen Ausweis vorweisen und zeigte sich bereits im Gespräch nicht kooperativ. Nachdem ihm die Beamten einen Platzverweis aussprachen, weigerte sich der Mann und schlug in Richtung der Beamten. Auch die Androhung von Folgemaßnahmen ignorierte der Telgter. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

