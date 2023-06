Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht an der Mehlinger Heide - Wer hat etwas gesehen?

Mehlingen (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht am Donnerstagmorgen, 1. Juni, an der Mehlinger Heide. Der 68-jährige Halter parkte seinen blauen Ford Kuga um 8 Uhr auf einem Parkplatz entlang der Kaiserstraße. Nach seiner zweistündigen Joggingtour bemerkte er, dass hinten rechts an seinem Wagen der Kotflügel wie auch die hintere Beifahrertür beschädigt worden waren. Ein langer, tiefer Kratzer erstreckte sich über die Bauteile. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der 0631 369-2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

