POL-PPWP: Aufgrund Frust die Tür eingetreten

Kaiserslautern (ots)

Wenn mir die Tür nicht geöffnet wird, trete ich sie halt ein. So oder so ähnlich muss der Gedankengang eines jungen Mannes in der Nacht zum Sonntag gewesen sein. Der wollte nach eigenen Angaben seinen Kumpel im Stadtgebiet besuchen. Als er an der Wohnungstür klopfte und niemand ihm öffnete, erledigte er das kurzerhand selbst. Ein beherzter Tritt und schwupps war der Durchgang frei. Nur leider war der 20-jährige Bewohner gar nicht zu Hause, weswegen der alkoholisierte "Besucher" die Wohnung unverrichteter Dinge wieder verließ. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen der Sachbeschädigung an der Tür. Durch den Schaden konnte die Tür nach dem Verlassen der Bleibe nicht mehr ordnungsgemäß verschlossen werden. Nach Angaben des 20-Jährigen hatte er einen dreistelligen Betrag auf dem Schreibtisch liegen, der nun weg sei. Jetzt ermitteln die eingesetzten Beamten wegen eines Diebstahls. Wer das Geld genommen hat, ist derzeit unklar. |kfa

