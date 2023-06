Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und weggefahren

Weilerbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in der Kirchenstraße in Weilerbach. Die 59-jährige Halterin parkte am Sonntagmorgen um 8:30 Uhr ihren Alfa Romeo Giulia auf einem Parkplatz vor der Hausnummer 1. Als die Dame etwa zwei Stunden später an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellt sie fest, dass das Auto hinten links beschädigt war. Die Polizei geht davon aus, dass der Verursacher den Wagen beim Ein- oder Ausparken aus der Parklücke streifte und anschließend davonfuhr. Nun benötigen die Ermittler die Hilfe von Zeugen: Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben? Jemand, der Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

