POL-PPWP: Herrenloser Rucksack löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots) - Zu einem hohen Schaden ist es am Samstagvormittag bei einem Dachstuhlbrand in der Donnersbergstraße in Kaiserslautern gekommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl in Vollbrand, Personen befanden sich nicht mehr im Anwesen. Der Dachstuhl brannte komplett aus, auch die darunterliegende Wohnungen sind ebenfalls nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

mehr