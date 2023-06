Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto offen - Rucksack weg

Kaiserslautern (ots)

Weil sie eine Freundin abholen wollte, hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Sonntagnachmittag ihr Auto für wenige Minuten in der Hummelstraße abgestellt. Leider verschloss sie den Wagen beim Verlassen nicht, so dass der Pkw von 13.45 bis 13.50 Uhr unbeaufsichtigt und unverschlossen in Höhe des Hauses Nummer 2 stand.

Als die 44-Jährige zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass in dieser kurzen Zeit Unbekannte den Wagen geöffnet und sich einen Rucksack unter den Nagel gerissen hatten, der auf dem Rücksitz lag. Von den Tätern fehlt jede Spur - es war weit und breit niemand mehr zu sehen. Zeugen, die beobachtet haben, wer den Pkw öffnete und die Tasche herausholte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

