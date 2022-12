POL-PDNR: Herdorf - Verkehrsunfall: Pkw-Überschlag

Erpel (ots) - Am Mittwochabend kam es zu einem Auffahrunfall an dem Fußgängerüberweg an der B 42 in Erpel. Nachdem eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Dattenberg an dem Überweg verkehrsbedingt anhielt, fuhr ein nachfolgender Lkw-Fahrer auf den Pkw auf. Hierbei wurde die Frau aus Dattenberg leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen ...

