POL-BI: Begleiter unterstützen junge Haupttäterin nach räuberischem Diebstahl

MK / Bielefeld - Mitte - Nachdem eine junge Frau am Samstag, 20.07.2022, ihre Handtasche in einem Fastfood Restaurant in der Innenstadt stehen ließ, wurde sie bei einer Rangelei um ihre Wertsachen verletzt. Die Polizei sucht drei Tatverdächtige, die in Richtung der Friedrich-Verleger Straße verschwanden.

Eine 19-Jährige aus Harsewinkel verließ gegen 02:20 Uhr die Filiale eines Schnellrestaurants am Jahnplatz und bemerkte, dass sie ihre Handtasche in dem Geschäft vergessen hatte. Als sie an ihren Platz zurückkehrte, schaute sich bereits eine andere junge Frau den Inhalt der Handtasche an.

Obwohl die 19-Jährige die Unbekannte zur Herausgabe der Tasche aufforderte, entnahm diese das Portemonnaie, einen Lippenstift und verließ die Filiale. Vor dem Restaurant gelang es der jungen Frau die flüchtende Täterin aufzuhalten. Dabei stürzte die Diebin, wobei das Geld und der Lippenstift auf den Boden fielen.

Während die 19-Jährige ihr Geld einsammelte, wurde sie von einer Begleiterin der Diebin umgestoßen. Danach gingen die beiden tatverdächtigen jungen Frauen in Richtung der Friedrich-Verleger-Straße davon.

Allerdings schlug nun ein weiterer Begleiter der zwei Tatverdächtigen mehrfach auf die 19-Jährige ein und trat sie, als sie bereits am Boden lag. Beim Versuch die Polizei mit ihrem Handy zu informieren, schlug es ihr der Unbekannte aus der Hand und verschwand in die Richtung seiner beiden Begleiterinnen.

Rettungssanitäter versorgten die leichtverletzte 19-Jährige vor Ort. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizisten das gesuchte Trio nicht mehr entdecken.

Die Beschreibungen der Tatverdächtigen:

Die erste Frau war circa 18 Jahre alt, zwischen 155 cm und 160 cm groß und besaß eine normale bis kurvige Figur sowie ein südländisches Aussehen. Sie hatte schulterlange, dunkle und lockige Haare. Sie trug ein schwarzes kurzes Kleid mit Spaghettiträgern und einen roten BH.

Die zweite Frau war etwa 20 Jahre alt und hatte eine normale Figur. Sie hatte lange blonde Locken und trug schwarze Kleidung.

Der Mann war zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Er hatte dunkle kurze Haare und einen Bart. Er trug ein blaues Poloshirt - mit Weiß am Kragen - und eine dunkle lange Hose.

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

