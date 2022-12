POL-PDNR: Nachtrag zu Einbruch in Firmengebäude

Neuwied (ots) - Am 04.12.2022, um 22.30 Uhr, wollte ein 25-jähriger Fahrgast vom Bahnsteig des Bahnhofs Bad Hönningen aus, den Zug in Richtung Köln besteigen, als er von 2 männlichen Tätern stark gestoßen wurde. Dabei fiel sein Handy zu Boden. Ein Täter nahm das Handy an sich und beide entfernten sich laufend in entgegengesetzte Richtung. Der Versuch des Opfers, einem Täter nachzulaufen, scheiterte. Beide Täter ...

