Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher entsorgen aufgebrochenen Tresor

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter sind zu Wochenbeginn in ein Lokal im Altstadt-Bereich eingestiegen. Der Einbruch fiel auf, nachdem Zeugen am Montagmorgen in der Erbsengasse einen aufgebrochenen Tresor fanden.

Erste Ermittlungen führten die Polizeibeamten dann zu dem Lokal, das einen Hintereingang in der Unionstraße hat. Hier stellten die Beamten eine aufgehebelte Tür fest. Weitere Überprüfungen ergaben, dass die Täter aus einem Büroraum, der zu dem Lokal gehört, einen Tischtresor stahlen. Darin befanden sich unter anderem Gutscheine und Wechselgeld. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Tatzeit dürfte nach den derzeitigen Erkenntnissen zwischen Sonntagabend, 19.40 Uhr, und Montagmorgen, 7.05 Uhr, liegen. Zeugen, denen in diesem Zeitraum im Bereich zwischen Unionstraße - Rittersberg - Steinstraße - Erbsengasse verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell