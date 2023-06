Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlene EC-Karte zum Bezahlen genutzt

Kaiserslautern (ots)

Wie wichtig es ist, seine EC-Karte nach einem Verlust oder Diebstahl sofort sperren zu lassen, ist einem Mann aus dem Stadtgebiet am Montag bewusst geworden. Der 44-Jährige meldete sich am Nachmittag bei der Polizei, nachdem ihm unbefugte Abbuchungen von seinem Bankkonto aufgefallen waren. Die EC-Karte, die für die Abbuchungen verwendet wurde, war dem Mann übers Wochenende gestohlen worden.

Wie der 44-Jährige zu Protokoll gab, waren unbekannte Täter in der Berliner Straße in sein geparktes Auto eingedrungen und hatten aus dem Innenraum mehrere Dokumente sowie die EC-Karte gestohlen. Die Karte setzten die Unbekannten dann zum Kauf von Lebensmitteln an verschiedenen Automaten in Kaiserslautern ein.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnacht, 1 Uhr, und Montagmittag, 13 Uhr. Der Pkw stand in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 45. Aufbruchspuren wurden an dem Wagen nicht gefunden. Der 44-Jährige konnte nicht sicher sagen, ob er das Fahrzeug verschlossen hatte.

Hinweise auf verdächtige Personen, die in der fraglichen Zeit in der Berliner Straße aufgefallen sind, nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell