Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Pkw

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer und ein E-Scooter-Fahrer sind sich am Montagabend in der Königstraße in die Quere gekommen. Der Rollerfahrer trug Verletzungen davon.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 19 Uhr zu dem Zusammenstoß, als die 58-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel Astra aus der Orffstraße kommend sich langsam über den dortigen Bürgersteig in Richtung Königstraße vortastete. Der 26-jährige E-Scooter-Fahrer fuhr auf dem Bürgersteig und war entgegengesetzt der Fahrtrichtung von der Brandenburger Straße kommend in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs. Er prallte vorne rechts gegen den Pkw, schlug dann auf der Motorhaube auf und stürzte anschließend zu Boden. Dabei zog sich der junge Mann Schürfwunden an Händen und Armen zu.

Sowohl der Pkw als auch der E-Scooter wurden beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

