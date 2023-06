Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Debitkarten sind für Diebe wertvoll

Kaiserslautern (ots)

Auf Geld und EC-Karten waren Diebe scharf, die in der Nacht zu Dienstag in der Gutenbergstraße in einen Pkw eingedrungen sind. In einem Audi A4 wurden die Unbekannten fündig: Sie nahmen die Geldbörse samt Inhalt mit und nutzten die erbeutete Debitkarte, um an verschiedenen Waren-Automaten im Stadtgebiet etwas zu kaufen.

Wie der Halter des betroffenen Fahrzeugs bei der Polizei berichtete, hatte er seinen Pkw am Montagabend gegen 19.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 22 abgestellt. Am nächsten Morgen fand er auf seinem Handy mehrere Benachrichtigungen über Abbuchungen von seinem Konto, die er sich nicht erklären konnte. Als er zu seinem Auto ging, um nachzuschauen, stellte der 34-Jährige fest, dass die Beifahrertür nur angelehnt und der Innenraum durchwühlt war. Der Geldbeutel fehlte.

Der Mann ließ daraufhin seine EC-Karte sperren und erstattete Anzeige. Wie es den Tätern gelingen konnte, das Fahrzeug zu öffnen, ist unklar. Der 34-Jährige war sich sicher, den Pkw mit der Funkfernbedienung verschlossen zu haben. Aufbruchspuren wurden nicht gefunden.

Unsere Empfehlung: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück - auch nicht "versteckt" im Handschuhfach. Diebe durchwühlen alles und nehmen mit, was sie finden. Aufgrund der mittlerweile vielfältigen Möglichkeiten, mit Debitkarten kontaktlos kleinere Beträge zu bezahlen, ohne die PIN eingeben zu müssen, ist auch solche Beute für die Täter sehr "wertvoll". Machen Sie es den Dieben deshalb so schwer wie möglich und lassen Sie nichts im Auto liegen, was für Langfinger interessant sein könnte. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell