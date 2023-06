Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorroller gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Motorroller ist in den vergangenen Tagen in der Erzhütter Straße gestohlen worden. Am Dienstag fiel dem Nutzer das Verschwinden des Kleinkraftrades auf.

Wie der 17-Jährige bei der Polizei anzeigte, hatte er den Roller vor einer Woche, am 31. Mai, in der Nähe der Kläranlage abgestellt, da der Motor nicht mehr ansprang. Als er ihn am Dienstagabend abholen wollte, war der Roller nicht mehr da.

Da sich beide Fahrzeugschlüssel noch im Besitz des Jugendlichen befinden, ist davon auszugehen, dass unbekannte Täter das Kleinkraftrad entweder kurzschlossen oder mit Hilfe eines anderen Fahrzeugs abtransportierten. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die in den vergangenen Tagen gesehen haben, wer sich an dem Motorroller zu schaffen gemacht hat, oder denen an der Kläranlage ein anderes Fahrzeug aufgefallen ist, in das der Roller verladen wurde. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell