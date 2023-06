Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbörse aus Handtasche entwendet

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwoch, 07.06.2023, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr befand sich eine 86-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Augustastraße. Als ihr durch einen Mitarbeiter des Einkaufsmarkts ihre Geldbörse übergeben wurde, stellte sie fest, dass ihr diese wohl aus Handtasche zuvor entwendet wurde. Die Handtasche befand sich in dem Einkaufswagen und war zeitweise unbeaufsichtigt. Entwendet wurde die EC-Karte sowie Bargeld in Höhe von 250,00 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell