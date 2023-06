Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nötigung und Körperverletzung

Katzweiler (ots)

Am Mittwoch, 07.06.2023 gegen 16:00 Uhr befuhren ein 62-jähriger Mann und ein 63-jähriger Mann, beide aus Kaiserslautern, hintereinander mit ihren PKW die Lauterstraße, Kaiserslautern bis in die Eisackstraße. An einer Baustelle hat der 62-jährige Mann seinen PKW dort wenden müssen. Beide Männer stiegen hieraufhin aus ihren PKW aus und der 63-jährige Mann schlug auf den 62-jährigen Mann ein. Der 63-jährige Mann gab an, dass ihn der 62-jährige zuvor in der Lauterstraße, Kaiserslautern beleidigt und bespuckt hätte und in der Eisackstraße geschlagen worden zu sein. Grund für die Auseinandersetzung war letztlich, dass der 63-jährige Mann sich durch mehrmaliges starkes Abbremsen durch den 62-jährigen Mann provoziert fühlte. Der 62-jährige Mann war der Ansicht, von dem 63-jährigen Mann durch dichtes Auffahren bedrängt worden zu sein. Beide Männer erlitten Hämatome und der 62-jährige Mann zusätzlich eine Nasenbeinfraktur. Durch Beifahrerinnen in den jeweiligen PKW wurden die jeweiligen Schilderungen der Männer bestätigt. In dem PKW des 63-jährigen Mannes war zudem eine Dash-Cam verbaut, deren SD sichergestellt wurde.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell