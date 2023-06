Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen

Sonneberg (ots)

Gegen 18:50 Uhr wurde die Polizei am gestrigen Tage über einen Verkehrsunfall in Sonneberg im Bereich der Rathenaustraße informiert. Der genaue Unfallort war der Kreuzungsbereich der Rathenaustraße und der Bernhardtstraße. Eine 32-Jährige fuhr mit ihrem Pkw in den Kreuzungsbereich, obwohl eine vorfahrtsberechtigte 43-Jährige mit ihrem Pkw von links gefahren kam. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Infolgedessen wurde das Auto der 43-Jährigen gegen einen geparkten Pkw geschleudert. In diesem saß ein 63-Jähriger. Bei dem Unfall verletzte sich die 32-jährige Fahrerin leicht. Des Weiteren verletzte sich die 15-jährige Beifahrerin der 43-Jährigen Fahrerin leicht. Es entstand an allen Pkw erheblicher Sachschaden und diese mussten allesamt abgeschleppt werden.

