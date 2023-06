Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermutlich gefälschter Führerschein sichergestellt

Pößneck (ots)

Am 22.06.2023 gegen 00:10 Uhr kontrollierten Polizisten einen Pkw und dessen Fahrer in Pößneck in der Neustädter Straße. Der 46-Jährige händigte den Beamten einen ukrainischen Führerschein aus. Dieser weckte das Misstrauen der Beamten. Da die Polizisten den Verdacht eines gefälschten Dokumentes hatten, wurde der Führerschein auf der Polizeidienststelle tiefergehender geprüft und der Verdacht erhärtete sich. Deshalb wurde der Führerschein sichergestellt und gegen den 46-Jährigen eine Strafanzeige wegen den Verdachtes der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

