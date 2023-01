Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moorweg - Betrunken Unfall verursacht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Moorweg - Betrunken Unfall verursacht

Am Montag hat sich in der Blomberger Straße in Moorweg ein Unfall ereignet. Ein 38-jähriger Autofahrer kam gegen 18.30 Uhr mit seinem Ford in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,3 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell