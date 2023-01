Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Nach Unfall geflüchtet /Großefehn - Unter Alkoholeinfluss gefahren/Upgant-Schott - Gegen Steinmauer geprallt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Am Donnerstag hat es in Norden eine Unfallflucht gegeben. Um 7.50 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer aus dem Kreisverkehr in Richtung Bahnhofstraße und übersah dabei die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 22-jährige Fahrradfahrerin stürzte und sich am Bein verletzte. Nach ersten Erkenntnissen hätte sich der Autofahrer noch nach dem Gesundheitszustand erkundigt, aber dennoch unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und in diesem Zusammenhang den männlichen Fahrer. Er wurde auf 30 Jahre geschätzt, soll blondes Haar haben und einen Bart tragen. Das Unfallauto soll schwarz gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Großefehn - Unter Alkoholeinfluss gefahren

In der Nacht zu Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall in Großefehn. Gegen 4.15 Uhr wurde die Polizei durch Zeugen über einen Unfall auf einem Parkplatz im Sandackersweg informiert. Die Beamten stellten am Unfallort fest, dass der Autofahrer, der zuvor gegen einen geparkten LKW fuhr, alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Upgant-Schott - Gegen Steinmauer geprallt

In Upgant-Schott gab es Sonntagabend einen Unfall. Um 20.50 Uhr fuhr eine 19-jährige Autofahrerin auf der Wirdumer Straße als sie in einer Linkskurve nah rechts von der Fahrbahn abkam. Sie touchierte einen Leitpfosten und prallte anschließend gegen eine Steinmauer. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

