POL-AUR: Norderney - Motorhaube beschädigt

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Norden - Nach Unfall geflüchtet Am Donnerstag hat es in Norden eine Unfallflucht gegeben. Um 7.50 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer aus dem Kreisverkehr in Richtung Bahnhofstraße und übersah dabei die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Es ...

mehr